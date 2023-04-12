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    В больницу Боткина привезли первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

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    С начала года в инфекционную больницу имени Боткина привезли на исследование 20 клещей. У 4 из них оказался положительным анализ на боррелиоз.

    Данные приводит комздрав Петербурга 12 апреля и напоминает порядок действий при укусе. Клеща можно снять самостоятельно, действует несколько простых правил — вытаскивать его надо вместе с головкой, нельзя надавливать на тельце, поливать клеща маслом или спиртом — он начнет задыхаться, что увеличит риск инфицирования.

    С клещом, в банке или присосавшимся, можно приехать в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Важно: клеща отдельно от укушенного не примут, врач обязательно должен осмотреть пациента.

    Защитить от заражения может вакцинация. Планово ее делают осенью, но возможна и экстренная. Во втором случае действует двухнедельный карантин, в который нельзя гулять по лесам и паркам — в общем везде, где можно встретиться с клещом.

    © Фонтанка.Ру

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