Росстат: инфляция в России в марте составила 0,37%

Цены на потребительские товары и услуги в России в марте 2023 года выросли на 0,37% по сравнению с февралем, следует из данных Росстата, опубликованных 12 апреля.

С начала года инфляция разогналась до 1,67%. В годовом выражении (март к марту 2022 года) цены выросли на 3,51%: снижения не произошло, даже на фоне высокой базы прошлого года, когда цены резко скакнули вверх.

Сильнее всего в марте подорожали услуги (+0,97% по сравнению с февралем). Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,14%. Продукты питания стали дороже на 0,13%. Без плодоовощной продукции продовольствие выросло в цене на 0,15%.