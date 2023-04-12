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    Росстат: инфляция в России в марте составила 0,37%

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    Цены на потребительские товары и услуги в России в марте 2023 года выросли на 0,37% по сравнению с февралем, следует из данных Росстата, опубликованных 12 апреля.

    С начала года инфляция разогналась до 1,67%. В годовом выражении (март к марту 2022 года) цены выросли на 3,51%: снижения не произошло, даже на фоне высокой базы прошлого года, когда цены резко скакнули вверх.

    Сильнее всего в марте подорожали услуги (+0,97% по сравнению с февралем). Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,14%. Продукты питания стали дороже на 0,13%. Без плодоовощной продукции продовольствие выросло в цене на 0,15%.

    © Фонтанка.Ру

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