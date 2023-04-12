На дорогах Петербурга сформировались 6-балльные пробки

На дорогах Петербурга к семи часам вечера 12 апреля сформировались семибалльные пробки, в начале восьмого загруженность составляет уже шесть баллов. Об этом сообщают карты «Яндекса».

По данным сервиса, ожидается, что в ближайший час заторов станет меньше и к 20 часам дороги «очистятся» до четырёх баллов.

Несколько крупных пробок сформировались на КАДе. Движение осложнено на участке от 72-го до 77-го, от 66-го до 55-го и от 52-го до 57-го км автодороги.



Затор длиной 3,2 км появился на Приморском шоссе, больше 5 км — на Планерной улице, 3,8 — на Выборгской и Пироговской набережных.