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    Путин рассказал о вдохновении от преодоления технологических барьеров в развитии космоса

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    В День космонавтики Владимир Путин заявил, что Россия обязательно будет осваивать космос. Развитие соответствующих технологий, по его мнению, обладает вдохновляющей силой.

    Президент России 12 апреля выступает в Кремле, его цитируют издания кремлевского пула. По словам Путина, Россия обязательно будет осваивать космос. «Для нас это передовые, необходимые для Земли технологии, это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны. И скажу больше, преодоление технологических барьеров при штурме Вселенной обладает особой вдохновляющей силой», — цитирует президента телеграм-канал ПУЛ N3.

    Он также добавил, что стране нужно создавать суверенные космические системы и быстрее переходить к производству «передовых конкурентных продуктов».

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