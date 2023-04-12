Умер автор романа «Гастарбайтер» Эдуард Багиров

Умер писатель Эдуард Багиров. Ему было 47 лет. Информацию 12 апреля подтвердила глава RT Маргарита Симоньян.

«Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», — написала она.

Смерть Багирова в личном Telegram-канале подтвердил и Антон Красовский: «Умер Эдуард Багиров. Свирепый, умный, громкий, талантливый. Прощай».

Писатель родился 25 октября 1975 года и до совершеннолетия жил в Туркмении. Был призван в военную часть в Ашхабаде. Через два месяца дезертировал в Россию. В 2002 году вместе с Сергеем Минаевым учредил литературный портал litprom.ru. Впоследствии стал его главным редактором. В 2007-м опубликовал роман «Гастарбайтер» о молодом человеке, который приехал из Туркмении покорять Москву. Именно эта работа принесла ему известность. В ноябре 2008 года появился второй роман — «Любовники», который продолжает сюжетную линию «Гастарбайтера». За ним в 2010-м последовал «Идеалист».