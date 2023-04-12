В России предлагают ввести военный налог

Депутат Государственной думы Олег Нилов предложил ввести военный налог для граждан. Об этом он заявил, комментируя принятый закон об электронных повестках.



Он отметил, что недоволен скоростью, с которой правительство собирается вводить электронный реестр повесток (в правительстве заявили, что готовы составить его к осеннему призыву), ведь депутаты неспроста торопились утверждать законопроект.

«Во многих странах, в той же самой Украине, используется военных налог на время военной операции. [Надо] ввести военный налог, несколько процентов, 2-3 процента, к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные траты? Ципсошная аудитория, опасаясь такого решения, сейчас набросится на меня. Я обращаюсь не к ним, не к блогерам диванным, я обращаюсь к мужчинам», – заявил Нилов.