    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, с-в

    763мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd82.18eur89.73

    В России предлагают ввести военный налог

    2146
    25 комментариев

    Депутат Государственной думы Олег Нилов предложил ввести военный налог для граждан. Об этом он заявил, комментируя принятый закон об электронных повестках.

    Он отметил, что недоволен скоростью, с которой правительство собирается вводить электронный реестр повесток (в правительстве заявили, что готовы составить его к осеннему призыву), ведь депутаты неспроста торопились утверждать законопроект.

    «Во многих странах, в той же самой Украине, используется военных налог на время военной операции. [Надо] ввести военный налог, несколько процентов, 2-3 процента, к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные траты? Ципсошная аудитория, опасаясь такого решения, сейчас набросится на меня. Я обращаюсь не к ним, не к блогерам диванным, я обращаюсь к мужчинам», – заявил Нилов.

    Он добавил, что многие из мужчин опасаются мобилизации. А затем добавил, что многие проблемы можно было бы решить, если бы граждане регулярно платили 2-3 тысячи в месяц. На вопрос «Фонтанки», предлагает ли Нилов платить налог тем, кто не хочет быть мобилизован, он отметил, что при сборе такого налога мобилизация не потребуется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Налоги
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close