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    Твоего бывшего повесят на мусоровоз. Почему в Петербурге не все выброшенные игрушки доезжают до свалки

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    Водители мусоровозов в Петербурге на свой лад спасают плюшевые игрушки, обнаруженные в городских пухто. Украшенные чьими-то бывшими друзьями грузовики на городских улицах заметил фотограф «Фонтанки».

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    Чаще всего прикрученными к бортам мусоровозов оказываются плюшевые медведи. Такая судьба, как могут вспомнить любители мультфильмов, постигла склонного к тирании медведя Лотсо из третьей части «Истории игрушек»: в финале он оказался на решетке радиатора огромной машины. Так что слабость водителей мусоровозов к плюшевым созданиям, оказавшимся на обочине жизни, явление интернациональное.

    Большое исследование на эту тему в 2005 году публиковала газета The New-York Times. Среди причин, побуждающих водителей вешать найденные игрушки на свои грузовики, издание называло желание обзавестись талисманом, проявить собственную индивидуальность и просто хотя бы на время «спасти» предмет, который воспринимался каким-нибудь ребенком как одушевленное существо. Кстати, в середине нулевых в США попытались ввести запрет на подобные «украшения» для грузовиков. Власти опасались, что дети, привлеченные видом игрушек, могут выбежать за ними на дорогу перед идущим транспортом

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