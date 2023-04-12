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    Суд в Калуге не стал рассматривать дело о дискредитации армии в отношении военного врача

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    12 комментариев

    Суд в Козельске Калужской области вернул полиции протокол по статье о дискредитации армии, который был составлен по мотивам лекции росгвардейцам на Сахалине фронтовым хирургом Юрием Евичем.

    О решении вернуть протокол без рассмотрения 12 апреля пишут калужские СМИ. Дело появилось после выступления Евича в центре тактической медицины. Он кандидат наук, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Что-то в его выступлении смутило сотрудников УМВД по Южно-Сахалинску, якобы Евич дал «негативную оценку» действиям ВС РФ.

    За калужского хирурга заступился губернатор региона, согласен он и с выводами суда. «Считаю это решение абсолютно правильным», — цитирует Владислава Шапшу KP40.ru.

    Также в его защиту высказывались губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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    Комментарии 12

    Гость12 Апр 2023 в 18:23
    Может со связями)
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