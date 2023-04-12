Суд в Калуге не стал рассматривать дело о дискредитации армии в отношении военного врача

Суд в Козельске Калужской области вернул полиции протокол по статье о дискредитации армии, который был составлен по мотивам лекции росгвардейцам на Сахалине фронтовым хирургом Юрием Евичем.

О решении вернуть протокол без рассмотрения 12 апреля пишут калужские СМИ. Дело появилось после выступления Евича в центре тактической медицины. Он кандидат наук, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Что-то в его выступлении смутило сотрудников УМВД по Южно-Сахалинску, якобы Евич дал «негативную оценку» действиям ВС РФ.