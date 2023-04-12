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    «Это, наверное, туристы потеряли». На границе с Китаем нашли семь мешков Чебурашек

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    Более тысячи плюшевых «нелегалов» не пропустила уссурийская таможня. Чебурашек мешками на Дальний Восток ввозил гражданин Китая.

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    Как сообщает Федеральная таможенная служба 12 апреля, иностранец приехал в Россию на автобусе и привлёк внимание инспекторов объёмом багажа. Мужчина ввозил семь мешков общим весом в семьдесят килограммов.

    Внутри оказался плюшевый зверь, неизвестный науке, но хорошо знакомый «Союзмультфильму» — правообладателю мультипликационного героя «Чебурашка». Игрушки взвесили и пересчитали — получилось без малого 1,2 тысячи.

    «По словам пассажира, он вёз товар для друга, который планировал продавать контрафакт на рынке, — рассказали в ФТС. — Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. Товар изъяли. Мужчине грозит штраф».

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    ТаможняЧебурашка
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