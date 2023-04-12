В Московском районе открыли новый садик — он станет филиалом школы №376

На Идрицкой улице в Московском районе открылся детский сад на 295 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, он станет филиалом средней общеобразовательной школы №376 Московского района.
Трехэтажное здание сможет принять 15 групп для детей от двух до семи лет. Помимо групповых помещений внутри расположены бассейн-лягушатник длиной шесть метров, соляная комната, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, мастерская, кабинет методиста, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.
Садик, введенный в эксплуатацию летом прошлого года, расположен на территории ДК ЦДС «Московский».
Здание оборудовано пандусами, лифтами, универсальными санузлами. На территории расположены площадки для игр и спорта с газонным и резиновым покрытием, теневые навесы с ящиками для игрушек, место для массовых мероприятий, велопарковки и навесы для колясок и санок.