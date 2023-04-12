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    В Московском районе открыли новый садик — он станет филиалом школы №376

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    На Идрицкой улице в Московском районе открылся детский сад на 295 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, он станет филиалом средней общеобразовательной школы №376 Московского района.

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    Трехэтажное здание сможет принять 15 групп для детей от двух до семи лет. Помимо групповых помещений внутри расположены бассейн-лягушатник длиной шесть метров, соляная комната, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, мастерская, кабинет методиста, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.

    Садик, введенный в эксплуатацию летом прошлого года, расположен на территории ДК ЦДС «Московский».

    Здание оборудовано пандусами, лифтами, универсальными санузлами. На территории расположены площадки для игр и спорта с газонным и резиновым покрытием, теневые навесы с ящиками для игрушек, место для массовых мероприятий, велопарковки и навесы для колясок и санок.

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