На Василеостровском намыве появится Солнечная площадь с бульваром и амфитеатром

На намывных территориях Васильевского острова появится площадь, переходящая в прогулочный бульвар. Как отмечают в компании GloraX, площадка с досуговой инфраструктурой, расположенная непосредственно на берегу залива, будет доступной для горожан и туристов.



Площадь под названием Солнечная станет частью проекта благоустройства ЖК «GloraX Premium Василеостровский». Концепцию разработало голландское архитектурное бюро KCAP Architects & Planners по заказу девелопера, обыграв в оформлении тему воды и природы в целом.

— Площадь получила свое имя благодаря тому, что это наиболее освещенная солнечными лучами зона на всей территории благоустройства проекта, никаких тенистых участков, — комментирует Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирования GloraX. — При этом мы понимали, что ветер — не менее значимая составляющая прибрежной среды, и работа с ним оказалась серьезным вызовом. Но мы придумали способ рассеивать его потоки за счет сложного многоуровневого рельефа, правильной расстановки МАФов и озеленения.

