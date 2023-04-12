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    На Василеостровском намыве появится Солнечная площадь с бульваром и амфитеатром

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    На намывных территориях Васильевского острова появится площадь, переходящая в прогулочный бульвар. Как отмечают в компании GloraX, площадка с досуговой инфраструктурой, расположенная непосредственно на берегу залива, будет доступной для горожан и туристов.

    Площадь под названием Солнечная станет частью проекта благоустройства ЖК «GloraX Premium Василеостровский». Концепцию разработало голландское архитектурное бюро KCAP Architects & Planners по заказу девелопера, обыграв в оформлении тему воды и природы в целом.

    — Площадь получила свое имя благодаря тому, что это наиболее освещенная солнечными лучами зона на всей территории благоустройства проекта, никаких тенистых участков, — комментирует Павел Гаврилов, вице-президент блока проектирования GloraX. — При этом мы понимали, что ветер — не менее значимая составляющая прибрежной среды, и работа с ним оказалась серьезным вызовом. Но мы придумали способ рассеивать его потоки за счет сложного многоуровневого рельефа, правильной расстановки МАФов и озеленения.

    На одном уровне с основным покрытием Солнечной площади будет смонтирован сухой фонтан. Продолжением площади станет общедоступный прогулочный бульвар с торговыми точками и кафе на первых этажах, летними верандами и уличной мебелью. На территории предусмотрен амфитеатр под открытым небом — это видовая трибуна со стеклянной балюстрадой.

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