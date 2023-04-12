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    Золоченый крест вернулся на храм в Кингисеппе. Три года назад он чуть не рухнул под натиском ветра

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    Трехметровый золоченый крест установили на купол Екатерининского собора в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба администрации региона.

    пресс-служба Ленобласти

    Крест поднимали на высоту 45 метров при помощи двух кранов. Изделие весит более сотни килограммов, его создали в мастерских села Малое Карлино Ломоносовского района. Финал ремонтно-восстановительных работ намечен на май. Специалисты должны будут завершить мощение и покрасить фасад с кровлей.

    Соборный крест накренился три года назад после шквалистого ветра. Он буквально лег на купол и принял параллельное земле положение, угрожая упасть вниз. Храм является памятником федерального значения, он был построен в 1764–1782 годах по проекту Антонио Ринальди.

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