Золоченый крест вернулся на храм в Кингисеппе. Три года назад он чуть не рухнул под натиском ветра

Трехметровый золоченый крест установили на купол Екатерининского собора в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба администрации региона.
пресс-служба Ленобласти
Крест поднимали на высоту 45 метров при помощи двух кранов. Изделие весит более сотни килограммов, его создали в мастерских села Малое Карлино Ломоносовского района. Финал ремонтно-восстановительных работ намечен на май. Специалисты должны будут завершить мощение и покрасить фасад с кровлей.
Соборный крест накренился три года назад после шквалистого ветра. Он буквально лег на купол и принял параллельное земле положение, угрожая упасть вниз. Храм является памятником федерального значения, он был построен в 1764–1782 годах по проекту Антонио Ринальди.