Трубы не меняют, резиденцию на Крестовском не ремонтируют. Вице-губернатор рассказал о бедственном положении гостиниц Смольного

Подведомственное учреждение администрации губернатора Петербурга, ответственное за управление гостиницами и ресторанами Смольного, не справляется со своей работой, следует из письма вице-губернатора Валерия Пикалева губернатору Александру Беглову (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).

В документе чиновник возражает против продления полномочий директора Дирекции по управлению гостиничным и ресторанным комплексом Юлии Ткаченко. По его словам, учреждение испытывает кадровый голод. После увольнения 95 человек замену найти не удалось, в итоге городское имущество используется неэффективно, а субсидии не осваиваются.

В частности, в гостиничном комплексе «Смольнинский» «после вывода номеров из хозяйственного оборота и демонтажа отделки не предприняты меры по их дальнейшему ремонту». В гостинице «Меркурий» не заменили аварийные трубы, хотя средства на это были выделены еще в 2021 году. «Многочисленные аварии устраняются силами хозяйственной службы, однако ремонт в комплексе не осуществляется», — говорится в письме. В государственной резиденции К-1 на Каменном острове не предприняты действия по возобновлению работ.

Проектирование и устройство пожарных сигнализаций, в том числе в государственных резиденциях, тоже не идет. В результате в марте 2023 года, после проверки МЧС, ведомству назначили штраф на 300 тысяч рублей. Наконец, сотрудникам учреждения задерживают зарплату и некоторые из них уже пожаловались в прокуратуру, а руководство не представило план антикризисных мер и программу развития. Как следует из данных СПАРК, Юлия Ткаченко руководит Дирекцией по управлению гостиничным и ресторанным комплексом с конца апреля 2022 года. В задачи учреждения входит управление отелями правительства Петербурга «Смольнинская» и «Меркурий» и ресторанами при них, а также гостиничным комплексом «Каменноостровский» (гостиницы К-2 и К-5) и государственной резиденцией К-1.