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    Театры

    Минкульт учредил новый устав БДТ, общее управление театром будет осуществлять директор

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    В Министерстве культуры «Фонтанке» прокомментировали решение не продлевать контракт худруку Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Андрею Могучему.

    «Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения», — сообщили в пресс-службе.

    Срок контракта Андрея Могучего как худрука БДТ завершился 9 апреля. 14 апреля в театре пройдет премьера спектакля «Преступление и наказание» в постановке Мотои Миуры. Все детали плановой подготовки, как комментировали «Фонтанке» в БДТ, во время работы над премьерой обсуждались с Могучим.

    В министерстве также уточнили, что нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре «в соответствии с новым уставом».

    Напомним, ранее 12 апреля стало известно, что режиссер Андрей Могучий покинет свой пост. В театре информацию подтвердили, но комментировать отказались. Режиссер возглавлял труппу театра с 2013 года.

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    Комментарии 4

    Гость12 Апр 2023 в 15:43
    Уже не могучий
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