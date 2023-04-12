Минкульт учредил новый устав БДТ, общее управление театром будет осуществлять директор

В Министерстве культуры «Фонтанке» прокомментировали решение не продлевать контракт худруку Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Андрею Могучему.



«Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения», — сообщили в пресс-службе.

Срок контракта Андрея Могучего как худрука БДТ завершился 9 апреля. 14 апреля в театре пройдет премьера спектакля «Преступление и наказание» в постановке Мотои Миуры. Все детали плановой подготовки, как комментировали «Фонтанке» в БДТ, во время работы над премьерой обсуждались с Могучим.