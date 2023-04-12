Бизнес-омбудсмен рассказал, сколько предпринимателей воспользовались антикризисными мерами поддержки

Почти четверть предпринимателей смогли воспользоваться антикризисными мерами поддержки для бизнеса, свидетельствуют результаты опроса, которые привел 12 апреля уполномоченный по правам предпринимателей Петербурга Александр Абросимов, выступая с докладом в Заксобрании 12 апреля.

Бизнес-омбудсмен добавил, что среди наиболее популярных региональных мер поддержки бизнес назвал мораторий на проверки, снижение ставок УСН и по налогу на имущество, а также отсрочку по арендным платежам.

«Предприниматели в качестве наиболее действенной меры поддержки назвали легализацию параллельного импорта, что показал тот опрос, который мы проводили. Эту меру наиболее позитивно оценили предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, связи, информации и строительства», — рассказал он.