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    Бизнес-омбудсмен рассказал, сколько предпринимателей воспользовались антикризисными мерами поддержки

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    Почти четверть предпринимателей смогли воспользоваться антикризисными мерами поддержки для бизнеса, свидетельствуют результаты опроса, которые привел 12 апреля уполномоченный по правам предпринимателей Петербурга Александр Абросимов, выступая с докладом в Заксобрании 12 апреля.

    Бизнес-омбудсмен добавил, что среди наиболее популярных региональных мер поддержки бизнес назвал мораторий на проверки, снижение ставок УСН и по налогу на имущество, а также отсрочку по арендным платежам.

    «Предприниматели в качестве наиболее действенной меры поддержки назвали легализацию параллельного импорта, что показал тот опрос, который мы проводили. Эту меру наиболее позитивно оценили предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере транспорта, связи, информации и строительства», — рассказал он.

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    БизнесПетербургАлександр Абросимов
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