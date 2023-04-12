    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    763мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.18eur89.73

    Житель Петербурга задержан за пособничество в финансировании терроризма

    3209
    обсудить

    Петербургский СК возбудил дело в отношении мужчины, который открыл счет для террористов в САР.

    Как сообщает ведомство 12 апреля, 21-летний гражданин Таджикистана вступил в переписку с участником международной террористической организации в соцсетях в декабре 2021 года. «Друг по переписке» попросил об услуге — открыть для него счет, куда можно было собирать денежные средства для его ячейки.

    По версии следствия, житель Петербурга открыл счет в банке в феврале 2022 года и передал доступ к нему террористу, а также регулярно отправлял ему коды для подтверждения финансовых операций.

    В данный момент мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «Пособничество в финансировании терроризма». Он находится в центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТерроризмПособничествоФинансирование террористической организацииЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close