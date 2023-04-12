Житель Петербурга задержан за пособничество в финансировании терроризма

Петербургский СК возбудил дело в отношении мужчины, который открыл счет для террористов в САР.



Как сообщает ведомство 12 апреля, 21-летний гражданин Таджикистана вступил в переписку с участником международной террористической организации в соцсетях в декабре 2021 года. «Друг по переписке» попросил об услуге — открыть для него счет, куда можно было собирать денежные средства для его ячейки.



По версии следствия, житель Петербурга открыл счет в банке в феврале 2022 года и передал доступ к нему террористу, а также регулярно отправлял ему коды для подтверждения финансовых операций.

