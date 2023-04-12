    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    763мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.18eur89.73

    Снять намордник с Медведя? Незрячий петербуржец в суде хочет изменить правила провозки животных в метро

    3439
    58 комментариев

    Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск владельца собаки-поводыря к городскому правительству. Мужчина хочет добиться, чтобы в метро животным, сопровождающим незрячих, разрешили ездить без намордника.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 12 апреля состоялось предварительное заседание по иску исполнительного директора центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Валерия Крумчака. В суде он хочет признать частично недействующими правила пользования городским метрополитеном, а именно подпункт, обязывающий надевать на собаку-проводника намордник. На заседании Крумчак пояснил, что собака в наморднике не может поднять упавшую трость.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    «Ответчик пояснил, что собака без намордника может укусить кого-то. На просьбу привести пример, ответчик сообщил, что конкретных примеров нет, сторона исходит из возможных вариантов: что будет, если собаку кто-то толкнет», — отметили в объединённой пресс-службе судов.

    На следующем заседании иск будет рассмотрен по существу. Валерия Крумчака на суде сопровождал пес-поводырь по кличке Урс, что в переводе с древнекарельского означает Медведь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Собака-поводырьМетро в ПетербургеПравила перевозки животных
    ЛАЙК12
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 56

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    58
    close