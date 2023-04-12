Снять намордник с Медведя? Незрячий петербуржец в суде хочет изменить правила провозки животных в метро

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск владельца собаки-поводыря к городскому правительству. Мужчина хочет добиться, чтобы в метро животным, сопровождающим незрячих, разрешили ездить без намордника.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 12 апреля состоялось предварительное заседание по иску исполнительного директора центра по подготовке специальных собак «Симаргл» Валерия Крумчака. В суде он хочет признать частично недействующими правила пользования городским метрополитеном, а именно подпункт, обязывающий надевать на собаку-проводника намордник. На заседании Крумчак пояснил, что собака в наморднике не может поднять упавшую трость.

«Ответчик пояснил, что собака без намордника может укусить кого-то. На просьбу привести пример, ответчик сообщил, что конкретных примеров нет, сторона исходит из возможных вариантов: что будет, если собаку кто-то толкнет», — отметили в объединённой пресс-службе судов.



На следующем заседании иск будет рассмотрен по существу. Валерия Крумчака на суде сопровождал пес-поводырь по кличке Урс, что в переводе с древнекарельского означает Медведь.

