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    У железнодорожной платформы на севере Петербурга нашли тело женщины

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    Личность женщины, тело которой нашли у железной дороги в Выборгском районе, устанавливают сотрудники полиции.

    Звонок в единую службу спасения 112 поступил накануне около девяти утра, стало известно «Фонтанке» 12 апреля. Мужчина сообщил, что по пути к платформе Песочное увидел в лесу тело.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в 50 метрах от железной дороги тело женщины на вид лет 40–50.

    Вокруг нее, по предварительной информации, нашли как пустые, так и полные бутылочки настойки пустырника. Всего 14 штук.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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