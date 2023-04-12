У железнодорожной платформы на севере Петербурга нашли тело женщины

Личность женщины, тело которой нашли у железной дороги в Выборгском районе, устанавливают сотрудники полиции.



Звонок в единую службу спасения 112 поступил накануне около девяти утра, стало известно «Фонтанке» 12 апреля. Мужчина сообщил, что по пути к платформе Песочное увидел в лесу тело.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в 50 метрах от железной дороги тело женщины на вид лет 40–50.



Вокруг нее, по предварительной информации, нашли как пустые, так и полные бутылочки настойки пустырника. Всего 14 штук.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

