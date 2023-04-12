Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ: новости СВО за 12 апреля

В генпрокуратуру обратились с просьбой проверить певицу на финансирование ВСУ Максим Галкин / t.me Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 апреля.



Защита обжаловала арест Треповой, обвиняемой в совершении теракта Сторона защиты обжаловала арест Дарьи Треповой. Ее обвиняют в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Всё произошло в петербургском кафе 2 апреля. Трепову этапировали в Москву, где она находится до сих пор. Ранее суд арестовал предполагаемую террористку до 2 июня. — Адвокат обжаловал приговор 11 апреля, — говорится в карточке Треповой на сайте Басманного суда.

Трепова принесла в кафе золотую статуэтку и подарила ее Владлену Татарскому. Позже этот подарок взорвался, военкор погиб на месте. Еще более 30 человек пострадали. Дата судебного заседания по поводу обжалования решения об аресте пока не назначена. В Крыму могут отменить военные парады на День Победы В этом году в Крыму не будет массовых мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы 9 Мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



— Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 Мая, — написал он.



Аксенов уточнил, что решение принято «по соображениям безопасности».



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь написал в телеграм-канале, что решение об отмене парада по случаю Дня Победы в Севастополе еще не приняли.



— Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства, — написал Развожаев.



Жителю Курска дали 15 лет колонии строго режима по делу о шпионаже Курский областной суд приговорил 41-летнего Евгения Феденко к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей за шпионаж и покушение на сбыт наркотиков, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.



Мужчина жил в Курске и занимался предпринимательством, имел два гражданства — российское и украинское. При даче показаний сотрудникам ФСБ рассказал, что сотрудничал с информационным агентством на Украине и занимался сбором информации об офицерах авиационного полка и их семьях, сообщает «Курское интернет-телевидение».



В отношении Феденко завели дела по статьям о шпионаже и покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, подсудимый свою вину не признал.



Генпрокуратуру РФ просят проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ. Об этом говорится в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Бородин, как сообщает ТАСС, указывает в обращении, что Алла Пугачева проживает в Израиле, критикует СВО и поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули страну, а также оказывает финансовую помощь Киеву.

— Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами, — говорится в обращении.



Мальчику из Брянской области вручили медаль «За отвагу» Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил школьнику Федору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, медаль «За отвагу».



Награду вручили во Дворце детского и юношеского творчества на мероприятии «Герои среди нас». Указ о награждении десятилетнего Симоненко президент Владимир Путин подписал 27 марта 2023 года.



Мальчика представили к награде за то, что во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта вывел двух других маленьких детей и помог им спрятаться. При этом сам Федор получил ранение, после которого был госпитализирован, об этом ранее рассказывали местные власти.



США опубликовали новый список санкций против России США расширили антироссийские санкции. В список попали вице-премьер России Марат Хуснуллин, «Металлоинвест», «Мегафон», холдинг USM и несколько дочерних компаний «Росатома», сообщило управление по контролю за иностранными активами. В американский санкционный список также попали экс-министр транспорта и гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) Евгений Дитрих, «Юнармия», владимирский завод «Точмаш» и Ковровский механический завод.



В черный список в том числе включены:

Алексей Башкиров — член совета директоров «Норникеля»;

Назим Эфендиев — гендиректор «Металлоинвеста»;

Иван Стрешинский — гендиректор USM Management;

Николай Косов — государственный деятель и финансист;

Антон (Натан) Винер — сын президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер;

Варвара и Владимир Скоч — дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча («Единая Россия»);

Лебединский горно-обогатительный комбинат;

ООО «Новелко»;

Михайловский горно-обогатительный комбинат;

АО «Нэксайн»;

Международный инвестиционный банк;

ООО «Удоканская медь».

Всего в черный список США включены: 100 юрлиц, 34 физлица и 19 судов.