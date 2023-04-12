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    Малыш попал в реанимацию на юге Петербурга после сделанного дома укола

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    Полуторагодовалый ребенок был госпитализирован в Красносельском районе в крайне тяжелом состоянии после домашнего лечения больного горла.

    Скорую в квартиру дома на улице Маршала Захарова вызвали накануне около половины первого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля. Малыша срочно увезли в детскую городскую больницу № 5 с подозрением на отравление препаратами.

    По предварительной информации, их ему в виде раствора ввела шприцем мать, 31-летняя гражданка Узбекистана. Уколом она пыталась вылечить больное горло ребенка.

    Юного пациента поместили в реанимацию.

    Проводится проверка.

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