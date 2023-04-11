В казахстанском городе Жанаозен тысячи жителей вышли на улицы с требованием освободить задержанных в Астане земляков

В городе Жанаозен на западе Казахстана прошла акция протеста. Местные жители вышли на митинг с требованием отпустить нефтяников, задержанных в Астане. Об этом 11 апреля сообщают СМИ страны.

По данным Orda.kz, на центральную площадь вышли порядка 1000–2000 человек. Глава администрации города Жанаозена Айбек Косуаков призвал собравшихся сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать правопорядок.

«По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства», — заявил он.