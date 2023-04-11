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    В казахстанском городе Жанаозен тысячи жителей вышли на улицы с требованием освободить задержанных в Астане земляков

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    2 комментария

    В городе Жанаозен на западе Казахстана прошла акция протеста. Местные жители вышли на митинг с требованием отпустить нефтяников, задержанных в Астане. Об этом 11 апреля сообщают СМИ страны.

    По данным Orda.kz, на центральную площадь вышли порядка 1000–2000 человек. Глава администрации города Жанаозена Айбек Косуаков призвал собравшихся сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать правопорядок.

    «По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства», — заявил он.

    Накануне группа бывших рабочих нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане с требованием трудоустроить их в «дочку» национальной нефтекомпании «КазМунайГаз» — «ОзенМунайГаз». До этого их работодатель не получил контракт на выполнение услуг для последней.

    Днем 11 апреля нефтяников задержали. По данным правоохранителей, рабочие нарушили закон, так как не уведомили властей о проведении митинга и устроили его несанкционированно, к тому же в том месте, которое не входит в перечень локаций, где такие собрания разрешены.

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    Комментарии 2

    Гость11 Апр 2023 в 23:38
    что пропагандируют. чтобы раиссы вышли ля против царя?
    +1−2
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