В казахстанском городе Жанаозен тысячи жителей вышли на улицы с требованием освободить задержанных в Астане земляков

В городе Жанаозен на западе Казахстана прошла акция протеста. Местные жители вышли на митинг с требованием отпустить нефтяников, задержанных в Астане. Об этом 11 апреля сообщают СМИ страны.
По данным Orda.kz, на центральную площадь вышли порядка 1000–2000 человек. Глава администрации города Жанаозена Айбек Косуаков призвал собравшихся сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и соблюдать правопорядок.
«По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства», — заявил он.
Накануне группа бывших рабочих нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане с требованием трудоустроить их в «дочку» национальной нефтекомпании «КазМунайГаз» — «ОзенМунайГаз». До этого их работодатель не получил контракт на выполнение услуг для последней.
Днем 11 апреля нефтяников задержали. По данным правоохранителей, рабочие нарушили закон, так как не уведомили властей о проведении митинга и устроили его несанкционированно, к тому же в том месте, которое не входит в перечень локаций, где такие собрания разрешены.