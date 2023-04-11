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    Жену Медведчука на Украине объявили в розыск

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    5 комментариев

    Жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск. На появление ее фото в базе МВД 11 апреля обратили внимание СМИ.

    Марченко объявили в розыск с пометкой, что она скрывается от следствия. Ранее СБУ заявила, что, по версии следствия, жена Медведчука финансировала некие действия, целью которых было свержение конституционного строя Украины. Ее активы на сумму порядка 11 миллионов долларов были арестованы.

    Медведчук в России с осени прошлого года, его выдали в момент передачи военнопленных. Позже Зеленский лишил его украинского гражданства.

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    26586993711 Апр 2023 в 23:08
    А нам то что, у нас свои преступники имеются, которые в международном розыске между прочим
    +6−1
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