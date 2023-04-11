Жену Медведчука на Украине объявили в розыск

Жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск. На появление ее фото в базе МВД 11 апреля обратили внимание СМИ.

Марченко объявили в розыск с пометкой, что она скрывается от следствия. Ранее СБУ заявила, что, по версии следствия, жена Медведчука финансировала некие действия, целью которых было свержение конституционного строя Украины. Ее активы на сумму порядка 11 миллионов долларов были арестованы.

Медведчук в России с осени прошлого года, его выдали в момент передачи военнопленных. Позже Зеленский лишил его украинского гражданства.