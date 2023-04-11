Из-за стрельбы на границе Армении и Азербайджана погибли несколько военных

Семь человек погибли в результате стрельбы на границе Армении и Азербайджана 11 апреля. На данный момент обстрел прекращен.

По данным министерства обороны Армении, погибли четверо их военных, еще шесть человек ранены. Азербайджан заявил о трех погибших.

Армения заявляет, что Азербайджан стрелял в сторону военнослужащих, которые «проводили инженерные работы». Из Баку же утверждают, что Армения провела интенсивный обстрел позиций в Лачинском направлении.

Из-за гибели военных министр обороны Армении Сурен Папикян прервал визит в Брюссель, сообщает ТАСС.