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    Из-за стрельбы на границе Армении и Азербайджана погибли несколько военных

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    5 комментариев

    Семь человек погибли в результате стрельбы на границе Армении и Азербайджана 11 апреля. На данный момент обстрел прекращен.

    По данным министерства обороны Армении, погибли четверо их военных, еще шесть человек ранены. Азербайджан заявил о трех погибших.

    Армения заявляет, что Азербайджан стрелял в сторону военнослужащих, которые «проводили инженерные работы». Из Баку же утверждают, что Армения провела интенсивный обстрел позиций в Лачинском направлении.

    Из-за гибели военных министр обороны Армении Сурен Папикян прервал визит в Брюссель, сообщает ТАСС.

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок11 Апр 2023 в 21:51
    Какой нехороший коллективный запад.. Всё разжигает и разжигает "на границе России"!
    +1−0
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