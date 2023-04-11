Канада внесла в санкционные списки компанию Пригожина и замминистра обороны Панкова

Канада расширила санкционные списки в отношении России. В новом списке еще 14 человек и 34 компании.

О санкциях 11 апреля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой "Вагнер"», — цитирует его ТАСС.

В списке, к примеру, замминистра обороны РФ Николай Панков, глава Татарстана Рустам Минниханов, группа компаний «Волга-Днепр» и её директор Алексей Исайкин, а также компания Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг».