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    Экономика и санкции

    Канада внесла в санкционные списки компанию Пригожина и замминистра обороны Панкова

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    6 комментариев

    Канада расширила санкционные списки в отношении России. В новом списке еще 14 человек и 34 компании.

    О санкциях 11 апреля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой "Вагнер"», — цитирует его ТАСС.

    В списке, к примеру, замминистра обороны РФ Николай Панков, глава Татарстана Рустам Минниханов, группа компаний «Волга-Днепр» и её директор Алексей Исайкин, а также компания Евгения Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг».

    Кроме того, под санкции попали 9 белорусских компаний из финансового сектора — шаг принят, чтобы «усилить давление» на Россию. Полный список доступен на сайте канадского правительства.

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    Комментарии 6

    26586993711 Апр 2023 в 21:42
    Очень хорошо, но мало!
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