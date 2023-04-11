В Петербурге думают о создании филиала образовательного центра «Сириус»

В Петербурге планируют создать окружной филиал образовательного центра «Сириус». Об этом 11 апреля сообщается в Telegram-канале Смольного.

Губернатор Александр Беглов и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева провели рабочую встречу, темой которой стали перспективы развития дополнительного образования в Петербурге. Отмечается, что на ней «обсуждалась возможность» создания филиала, но пока никакой конкретики по этому вопросу не приводится.

Центр «Сириус» создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи по инициативе президента РФ. Организация нацелена на раннее выявление, развитие и дальнейшую поддержку одарённых детей, которые проявили выдающиеся способности в искусстве, спорте, естественных науках или техническом творчестве. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей от 10 до 17 лет из всех регионов России, их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров. Образовательная программа рассчитана на 24 дня. Проезд и пребывание там для детей бесплатные. Путин периодически навещает «Сириус» и общается с его воспитанниками.