Мужчина попал под колёса своей же машины на МКАДе

На МКАДе водитель остановился прямо на проезжей части и встал перед капотом, вероятно чтобы что-то починить. За этим последовала серьёзная авария. Об обстоятельствах случившегося 11 апреля рассказали в пресс-службе московского Дептранса.
Официальный канал Дептранса города Москвы
ДТП произошло на внутренней стороне 32-го километра автомобильной дороги перед развязкой с Варшавским шоссе. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале ведомства, видно, как легковой автомобиль на скорости врезается в грузовик. Человек перед ним оказывается под колёсами.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — подытожили в сообщении.
Как пишет MSK1, пострадавший в больнице, его состояние уточняется.