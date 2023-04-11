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    Мужчина попал под колёса своей же машины на МКАДе

    1987
    3 комментария

    На МКАДе водитель остановился прямо на проезжей части и встал перед капотом, вероятно чтобы что-то починить. За этим последовала серьёзная авария. Об обстоятельствах случившегося 11 апреля рассказали в пресс-службе московского Дептранса.

    Официальный канал Дептранса города Москвы

    ДТП произошло на внутренней стороне 32-го километра автомобильной дороги перед развязкой с Варшавским шоссе. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале ведомства, видно, как легковой автомобиль на скорости врезается в грузовик. Человек перед ним оказывается под колёсами.

    «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — подытожили в сообщении.

    Как пишет MSK1, пострадавший в больнице, его состояние уточняется.

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    Комментарии 3

    26184725111 Апр 2023 в 19:38
    Сколько простоял?
    Среднее время (5 минут вроде?) выдержал?
    +0−0
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