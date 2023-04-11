Подделка на 76 миллионов евро. В Испании изъяли пять картин якобы кисти Гойи и Веласкеса

Полиция Валенсии в Испании изъяла пять картин, которые выдавали за произведения художников Франсиско Гойи и Диего Веласкеса. Об этом 11 апреля сообщает газета El Comercio.

Работы пытались продать за € 76 миллионов через арт-дилеров в провинциях Кастельон и Валенсия. Известно, что расследование началось в начале 2023 года. Под следствием оказались четыре человека.

По данным агентства EFE, правоохранители также изъяли поддельные документы, с помощью которых мошенники намеревались ввести в заблуждение потенциальных покупателей.