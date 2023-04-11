    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, вос

    763мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.18eur89.73

    Подделка на 76 миллионов евро. В Испании изъяли пять картин якобы кисти Гойи и Веласкеса

    1069
    обсудить

    Полиция Валенсии в Испании изъяла пять картин, которые выдавали за произведения художников Франсиско Гойи и Диего Веласкеса. Об этом 11 апреля сообщает газета El Comercio.

    Работы пытались продать за € 76 миллионов через арт-дилеров в провинциях Кастельон и Валенсия. Известно, что расследование началось в начале 2023 года. Под следствием оказались четыре человека.

    По данным агентства EFE, правоохранители также изъяли поддельные документы, с помощью которых мошенники намеревались ввести в заблуждение потенциальных покупателей.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close