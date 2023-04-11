В Петербурге Король получит компенсацию за сломанную челюсть. Но не ту, что хотел

Кировский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску Артема Короля к Дмитрию Чернышеву о взыскании морального вреда и материального ущерба. Истец просил полмиллиона и 86 тысяч 800 рублей за сломанную челюсть. Подробности 11 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Король указал, что является потерпевшим по делу, которое прекратили в связи с истечением срока давности. Возбуждено оно было 29 февраля 2020 года. Зимней ночью в холле частного дома поселка Сергиево во время обмена любезностями Чернышев ударил Короля кулаком в лицо. Удар был такой силы, что потерпевший месяц лежал в стационаре и после операции долгое время не мог нормально есть.

