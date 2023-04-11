В Петербурге Король получит компенсацию за сломанную челюсть. Но не ту, что хотел

Кировский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску Артема Короля к Дмитрию Чернышеву о взыскании морального вреда и материального ущерба. Истец просил полмиллиона и 86 тысяч 800 рублей за сломанную челюсть. Подробности 11 апреля рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Король указал, что является потерпевшим по делу, которое прекратили в связи с истечением срока давности. Возбуждено оно было 29 февраля 2020 года. Зимней ночью в холле частного дома поселка Сергиево во время обмена любезностями Чернышев ударил Короля кулаком в лицо. Удар был такой силы, что потерпевший месяц лежал в стационаре и после операции долгое время не мог нормально есть.
Ответчик Короля и суд своим присутствием не почтил. Его представитель возражал против такой большой компенсации вреда, считая ее завышенной. В части взыскания расходов на приобретение металлоконструкции также возражал, так как она могла быть получена в рамках программы ОМС.
Суд учел все обстоятельства, изложенные сторонами, — их страхи, страдания и чаяния. Король, правда, не смог предоставить доказательств, что был лишен возможности получить лечение по ОМС. В связи с этим суд взыскал с Чернышева в пользу Короля в счет возмещения морального вреда 200 000 рублей.