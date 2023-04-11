ГАТИ и ГИБДД объединятся против нарушителей правил парковки во дворах

Государственная административно-техническая инспекция и Госавтоинспекция устроят совместный рейд по дворам самого «злачного» на нарушения правил парковки района Петербурга. С датой мероприятия ведомства пока не определились.



По количеству нарушений правил парковки во дворах в Петербурге лидируют Выборгский, Московский и Фрунзенский районы города, рассказал 11 апреля в эфире Центра управления регионом врио начальника ГАТИ Алексей Геращенко. Среди распространенных нарушений — парковка на внутриквартальных тротуарах, создание помех для движения как пешеходов, так и машин.