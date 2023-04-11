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    ГАТИ и ГИБДД объединятся против нарушителей правил парковки во дворах

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    Государственная административно-техническая инспекция и Госавтоинспекция устроят совместный рейд по дворам самого «злачного» на нарушения правил парковки района Петербурга. С датой мероприятия ведомства пока не определились.

    По количеству нарушений правил парковки во дворах в Петербурге лидируют Выборгский, Московский и Фрунзенский районы города, рассказал 11 апреля в эфире Центра управления регионом врио начальника ГАТИ Алексей Геращенко. Среди распространенных нарушений — парковка на внутриквартальных тротуарах, создание помех для движения как пешеходов, так и машин.

    Сейчас проверяющие ГАТИ передают информацию о выявленных нарушителях ПДД во дворах в районные отделы ГИБДД, но «для обеспечения комплексного контроля за парковкой во дворах» было решено провести совместный рейд ГАТИ и ГИБДД. Первый запланирован в Выборгском районе на следующей неделе. Точную дату его проведения опубликуют в группе административно-технической инспекции «ВКонтакте».

    Помимо выявления нарушителей сотрудники ГАТИ во время своих рейдов по дворам обращают внимание и на проблемы благоустройства, которые влияют на запаркованность, а затем направляют в комитет по благоустройству предложения, как их устранить, добавил Геращенко. Где-то нужно оградить газон, где-то — расширить проезды или создать дополнительные места для парковки. На сегодня ведомство направило около 300 предложений, на основе которых в 2022 году сделали благоустройство по 183 адресам, и ещё 32 запланированы на 2023 год.

    Маршруты объезда дворов инспекторами формируются на основе жалоб горожан, поступающих через сервис «Неправильная парковка во дворах» на сайте ГАТИ. За прошлый год поступило более 90 тысяч обращений, в текущем году — 20 тысяч. По словам Геращенко, как правило, сообщают об уже включенных в маршруты адресах, новые составляют не более 10%. В среднем инспекторы фиксируют 600–800 нарушений в неделю.

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    ПетербургПарковка во дворахГИБДД
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    Комментарии 18

    ProstoZloy11 Апр 2023 в 20:08
    У нас именно нарушение правил парковки является основной причиной смертности на дорогах? Или безответственное и фактически ненаказуемое поведение пешеходов, являющихся даже по официальной статистике виновником половины ДТП с их участим? Может, имеет смысл объединить усилия в этом направлении?
    +0−0
    Annonym9111 Апр 2023 в 20:00
    Ага против неправильной парковки во Дворах сами жители Дворов если что привлекут ГИБДД Прислав фото нарушителя .
    Только для этого надо прекратить подлую и варварскую Практику существующую во Дворах Старого Фонда в Петроградском районе где Местная Администрация под надуманными предлогами просто в Наглую спиливает Шлагбаумы эектрические которые ограничивают вьезд во Двор всяких левых автомобилей вот вам 2 Примера которые Легко посмотреть по Гугл понорамам .
    Спилинный шлагбаум у везда во двор Подковырова, 1 там где фотнат заброщенный
    Сломанный подрядчиками Ленэнерго уже 2 раз Ворота везда во двор наротив .
    Спиленный в этом Году Шлагбаум по Адресу Пушкарская 56 Детский сад 53 ибо еще в Январе - Феврале 2023 Шлагбаум там еще был ....
    Вот вам Антинародные действия местной Администраций Петроградского района которые лишь Способствуют бардаку с парковкой всяких Левых авто во Дворах Исторических Домов Петроградского Района ...
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