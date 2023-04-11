ГАТИ и ГИБДД объединятся против нарушителей правил парковки во дворах

Государственная административно-техническая инспекция и Госавтоинспекция устроят совместный рейд по дворам самого «злачного» на нарушения правил парковки района Петербурга. С датой мероприятия ведомства пока не определились.
По количеству нарушений правил парковки во дворах в Петербурге лидируют Выборгский, Московский и Фрунзенский районы города, рассказал 11 апреля в эфире Центра управления регионом врио начальника ГАТИ Алексей Геращенко. Среди распространенных нарушений — парковка на внутриквартальных тротуарах, создание помех для движения как пешеходов, так и машин.
Сейчас проверяющие ГАТИ передают информацию о выявленных нарушителях ПДД во дворах в районные отделы ГИБДД, но «для обеспечения комплексного контроля за парковкой во дворах» было решено провести совместный рейд ГАТИ и ГИБДД. Первый запланирован в Выборгском районе на следующей неделе. Точную дату его проведения опубликуют в группе административно-технической инспекции «ВКонтакте».
Помимо выявления нарушителей сотрудники ГАТИ во время своих рейдов по дворам обращают внимание и на проблемы благоустройства, которые влияют на запаркованность, а затем направляют в комитет по благоустройству предложения, как их устранить, добавил Геращенко. Где-то нужно оградить газон, где-то — расширить проезды или создать дополнительные места для парковки. На сегодня ведомство направило около 300 предложений, на основе которых в 2022 году сделали благоустройство по 183 адресам, и ещё 32 запланированы на 2023 год.
Маршруты объезда дворов инспекторами формируются на основе жалоб горожан, поступающих через сервис «Неправильная парковка во дворах» на сайте ГАТИ. За прошлый год поступило более 90 тысяч обращений, в текущем году — 20 тысяч. По словам Геращенко, как правило, сообщают об уже включенных в маршруты адресах, новые составляют не более 10%. В среднем инспекторы фиксируют 600–800 нарушений в неделю.