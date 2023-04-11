На Есенина недоросли толпой атаковали автобус. Прохожим тоже досталось

Последний автобус подвергся нападению юной компании в Выборгском районе Петербурга. Шалости стали головной болью родителей.
Помощь полиции потребовалась накануне на маршруте № 198, сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе» 11 апреля. По информации перевозчика, группа пассажиров на остановке швырнула в автобус банку. Перевозбуждённая компания производила впечатление пьяных.
В полицейском главке уточнили, что с улицы Есенина, 32/1, в первом часу ночи забрали пятерых. Из них только один совершеннолетний, а самому младшему 14 лет. По словам прохожих, они хамили окружающим и повредили стекло автобуса.
Забирать несовершеннолетних из отдела пришлось родителям. Они же рискуют в дополнение получить протоколы.
«Проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности».