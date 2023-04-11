Секс-работники и жители Амстердама протестуют против переноса «квартала красных фонарей»

Жители Амстердама протестуют против плана мэрии города создать «эротический центр» на окраине и освободить тем самым «квартал красных фонарей» от преступников, дебоширов и пьяных туристов.

О протестах 11 апреля сообщает AFP. Планы по переносу из квартала Де Валлен заведений с секс-услугами мэр Амстердама Фемке Халсема пытается реализовать с 2019 года. С 1 апреля этого года уже введены ограничения для таких заведений, им повысили арендную плату и изменили часы работы. Это вызвало недовольство у сотрудников секс-индустрии. «Мэр говорит, что мы всего лишь туристическая достопримечательность и люди приходят и смеются над нами. Это не тот случай», — рассказала AFP после митинга одна из занятых в этой сфере девушек. Секс-работницы также отмечают, что новые правила сделали их работу менее безопасной.