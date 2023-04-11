    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    764мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.74eur89.17

    Секс-работники и жители Амстердама протестуют против переноса «квартала красных фонарей»

    1232
    4 комментария

    Жители Амстердама протестуют против плана мэрии города создать «эротический центр» на окраине и освободить тем самым «квартал красных фонарей» от преступников, дебоширов и пьяных туристов.

    О протестах 11 апреля сообщает AFP. Планы по переносу из квартала Де Валлен заведений с секс-услугами мэр Амстердама Фемке Халсема пытается реализовать с 2019 года. С 1 апреля этого года уже введены ограничения для таких заведений, им повысили арендную плату и изменили часы работы. Это вызвало недовольство у сотрудников секс-индустрии. «Мэр говорит, что мы всего лишь туристическая достопримечательность и люди приходят и смеются над нами. Это не тот случай», — рассказала AFP после митинга одна из занятых в этой сфере девушек. Секс-работницы также отмечают, что новые правила сделали их работу менее безопасной.

    Вторая волна протестов связана с недовольством жителей спальных районов, которые не хотят видеть рядом со своими домами «интимный центр на 100 комнат».

    Окончательное решение о том, куда именно должны переехать подобные заведения, должно быть принято до конца года.

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Гость11 Апр 2023 в 17:54
    Пишу из деревни Душилово, Тверской губернии (кто не верит, смотри карту нашей прекрасной Родины). Второй год просим установить в деревне хоть один фонарь, пусть даже будет красный.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close