А кулич-то подешевел. Сколько петербуржцы потратят на пасхальный стол в 2023 году

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вопреки появившимся в прессе выкладкам аналитиков о подорожании главных пасхальных блюд, в 2023 году петербуржцы смогут сэкономить на яйцах и праздничной выпечке, правда, если обойтись без изюма и прочих излишеств. Математику кулича рассчитала «Фонтанка».





Почем кулич в магазине

О том, что накрыть стол к одному из главных христианских праздников в этом году будет дороже, рассказали аналитики Tinkoff Data. По их данным, траты россиян на куличи к Пасхе вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и на 44% — по сравнению с 2020 годом.



Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» посчитал, что в 2023 году стол на Пасху обойдется россиянам от 647 до 710 рублей. Набор блюд, который оценивали специалисты, включал пасхальный кулич, 10 яиц, набор для окрашивания яиц, а также творожную пасху и свечи. Самодельный пасхальный кулич в этом году обойдется потребителю от 311 до 411 рублей, сообщает «Сбермаркет». Как изменились цены по сравнению с прошлым годом, сервис не оценивал.



Однако классические ретейлеры сообщают об обратной тенденции — пасхальный стол подешевел. Так, в «Ленте» отмечают, что минимальный набор продуктов для кулича за год подешевел на 7% — до 123,34 рубля. Это на 7% дешевле, чем год назад. Ощутимее всего за это время подешевел сахар: с 83 рублей 99 копеек до 56 рублей 99 копеек за килограмм. Готовый кулич обойдется в 49,99 рублей против 59,84 годом ранее, то есть на 16,5% меньше.



Сколько стоит сделать кулич своими руками

«Фонтанка» рассчитала собственный индекс кулича, взяв за основу рецепт Новодевичьего монастыря (1 кг муки, полтора стакана молока, шесть яиц, 300 г сливочного масла, а также по 50 г изюма, цукатов и миндаля), и оценила, как менялась стоимость набора ингредиентов в последние четыре года на основе данных Росстата.



Подчеркнем, что в зависимости от рецепта пропорции продуктов для пасхального хлеба могут варьироваться, что может повлиять на финальную стоимость. Также в наш рецепт входят дрожжи (40–50 г) и ваниль (5–6 измельченных зерен), однако Росстат не отслеживает цены на них. Вкладом соли в финальную сумму мы пренебрегли из-за незначительного количества (три четверти чайной ложки) и низкой стоимости продукта. Цукаты были приравнены к сухофруктам. Добавление глазури, которая делается из яичного белка и сахара, также может скорректировать итоговую цену.



По сравнению с прошлым годом стоимость выбранного нами кулича почти не изменилась — 588,55 рубля в 2023 году против 589,83 рубля в 2022-м (-0,2%). За год на треть подешевел сахар, также немного упали в цене мука и яйца. Однако самые дорогие ингредиенты — сливочное масло, сухофрукты и орехи — стали дороже. Особенно заметно прибавили в стоимости сухофрукты — на 20%. Если рассчитывать более простой вариант кулича — без добавок, то он обойдется в 466,73 рубля, что на 2,5% дешевле, чем годом ранее.



А вот по сравнению с 2020-м цена главного пасхального блюда действительно подросла — на 37%. Тут подорожали все ингредиенты без исключения, особенно орехи и сухофрукты — почти в два раза.

Но нужно учитывать, что из одного килограмма муки получается довольно крупный кулич или несколько средних. Так что сравнивать его стоимость с магазинной выпечкой, скорее всего, будет некорректно. Но даже такой продукт будет экономнее, чем ресторанный.





Лакшери кулич

В кафе и ресторанах Северной столицы можно найти разные вариации на тему главного пасхального блюда. К примеру, сеть кондитерских «Буше» готовит три вида куличей — от 530 до 1 550 рублей за штуку. Разброс цен в «Цех 85» — от 270 до 585 рублей за штуку. В сети «Коржов» стоимость кулича стартует от 270 рублей за самый простой вариант до 990 рублей за десерт, покрытый итальянской меренгой.

«Ферма Бенуа» производит безглютеновый кулич за 640 рублей. Kuznya в «Новой Голландии» выпустила куличи с глазурью из белого шоколада стоимостью от 350 до 1 200 рублей. Rene в «Доме Зингера» предлагает микс кулича на дрожжевой опаре и его итальянского родственника — панеттоне с вяленой вишней и двумя видами шоколада — за 2 100 рублей.

Цены на куличи в Star варьируются от 800 до 1 400 рублей в зависимости от размера и типа начинки. Самый дорогой вариант под названием «божественный» порадует вкусовые рецепторы шоколадным тестом и начинкой в виде вымоченной в десертном вине вишни и домашней шоколадно-ореховой пасты. Абсолютный рекорд у кондитерской Анны Красовской, которая готовит куличи стоимостью от 3 000 до 3 900 рублей (за вариант с сахарными ландышами).



Галина Бояркова,

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»

