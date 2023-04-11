    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, зап

    764мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.74eur89.17

    В Москве мужчина упал с парапета на коляску с ребёнком

    2629
    обсудить

    Двухлетний ребёнок получил травмы в результате падения с высоты на площади трёх вокзалов в Москве. На него рухнул загулявший прохожий.

    Как сообщили в полицейском главке столицы 11 апреля, всё произошло накануне у станции метро «Комсомольская». Предварительно установлено, что мужчина потерял равновесие на парапете и сорвался в подземный переход, где как раз проходила женщина с малышом в коляске, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Ребёнка увезли в больницу. Для неловкого прохожего падение, похоже, обошлось без серьёзных травм. О его госпитализации не сообщается. Известно, что мужчина получил протокол о пьянстве в общественном месте.

    В Следственном комитете сообщили, что ему 44 года. Мальчику оказали медицинскую помощь, угрозы для его жизни нет. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваПлощадь трех вокзаловДетская коляскаПадение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close