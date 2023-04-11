В Москве мужчина упал с парапета на коляску с ребёнком

Двухлетний ребёнок получил травмы в результате падения с высоты на площади трёх вокзалов в Москве. На него рухнул загулявший прохожий.



Как сообщили в полицейском главке столицы 11 апреля, всё произошло накануне у станции метро «Комсомольская». Предварительно установлено, что мужчина потерял равновесие на парапете и сорвался в подземный переход, где как раз проходила женщина с малышом в коляске, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Ребёнка увезли в больницу. Для неловкого прохожего падение, похоже, обошлось без серьёзных травм. О его госпитализации не сообщается. Известно, что мужчина получил протокол о пьянстве в общественном месте.

