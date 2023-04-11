Утро на Кондратьевском проспекте началось с дождя из документов, карт и телефонов

Кипы документации, стопки карт и множество мобильных телефонов были выброшены на тротуар перед одним из домов в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 11 апреля сообщили читатели.



Инцидент произошел в доме 62 к.7 по Кондратьевскому проспекту. Около семи утра с 21 этажа внезапно полетели, как предполагают жильцы, вещественные доказательства.