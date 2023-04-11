Утро на Кондратьевском проспекте началось с дождя из документов, карт и телефонов

Кипы документации, стопки карт и множество мобильных телефонов были выброшены на тротуар перед одним из домов в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 11 апреля сообщили читатели.
Инцидент произошел в доме 62 к.7 по Кондратьевскому проспекту. Около семи утра с 21 этажа внезапно полетели, как предполагают жильцы, вещественные доказательства.
«Соседи предполагают, что в доме ОПГ из телефонных мошенников, либо черные обнальщики. Груда документов из банков, куча карт, множество одноразовых телефонов, скинут с высоты ноут и даже пачки денег!» — рассказал читатель.
На место, по рассказам очевидцев, приехала полиция, стучала в дверь квартиры на 21 этаже, где живет пара. Избавившиеся от документов, похоже, пытались задержать сотрудников правоохранительных органов — единственный лифт в парадной они застопорили, подложив что-то в порожек.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.