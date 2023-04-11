Фонд «География Добра» запустил всероссийскую акцию в поддержку петербургского малыша с особенным сердечком

Перед Светлым праздником Пасхи Благотворительный фонд «География Добра» запустил ежегодную акцию «Ангелы Добра. Пасха глазами детей». Работы своих юных подопечных Фонд превратил в праздничные пасхальные открытки, которые можно направить в любой уголок страны и поздравить своих близких. А ещё с помощью этих открыток можно помочь маленькому петербуржцу, который нуждается в дорогом лечении.

Акция «Ангелы Добра. Пасха глазами детей» впервые была проведена костромским Фондом «География Добра» в 2015 году. Акция так пришлась по душе жителям Костромы, что стала ежегодной, а ещё она стала всероссийской.

«С каждым годом желающих отправить добрые открытки своим близким становится всё больше. За всё время проведения акции помощь получили семь маленьких подопечных Фонда из разных регионов России, более тысячи открыток разлетелись по всем уголкам нашей страны и передали адресатам добрые поздравления и тепло детских ладошек», — рассказали «Фонтанке» в Фонде.

В этом году все средства, собранные в рамках акции, будут направлены на срочное лечение подопечного Фонда из Петербурга — восьмимесячного Степана Иванова.

