Фонд «География Добра» запустил всероссийскую акцию в поддержку петербургского малыша с особенным сердечком

Перед Светлым праздником Пасхи Благотворительный фонд «География Добра» запустил ежегодную акцию «Ангелы Добра. Пасха глазами детей». Работы своих юных подопечных Фонд превратил в праздничные пасхальные открытки, которые можно направить в любой уголок страны и поздравить своих близких. А ещё с помощью этих открыток можно помочь маленькому петербуржцу, который нуждается в дорогом лечении.
Акция «Ангелы Добра. Пасха глазами детей» впервые была проведена костромским Фондом «География Добра» в 2015 году. Акция так пришлась по душе жителям Костромы, что стала ежегодной, а ещё она стала всероссийской.
«С каждым годом желающих отправить добрые открытки своим близким становится всё больше. За всё время проведения акции помощь получили семь маленьких подопечных Фонда из разных регионов России, более тысячи открыток разлетелись по всем уголкам нашей страны и передали адресатам добрые поздравления и тепло детских ладошек», — рассказали «Фонтанке» в Фонде.
В этом году все средства, собранные в рамках акции, будут направлены на срочное лечение подопечного Фонда из Петербурга — восьмимесячного Степана Иванова.
Маленький, жизнерадостный и активный Стёпа Иванов родился с очень сложным и редким пороком сердца — у него единственный желудочек сердца, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка, без стеноза лёгочной артерии, транспозиционный тип, гиперволемия МКК. Сейчас каждое движение малышу даётся с трудом, ведь сердечко работает вполсилы, и
Мальчик может прожить долгую и счастливую жизнь благодаря всего одной радикальной операции, которую готовы сделать в одной из зарубежных клиник. Но её стоимость колоссальная — более 23 миллионов рублей.
Фонд «География» Добра» ведёт сбор средств на операцию для Стёпы. На данный момент уже собрано больше половины. Акция, запущенная Фондом, поможет приблизить срок проведения операции, которую медики рекомендуют не откладывать.
«Мы очень рады, что в поддержку Стёпы началась такая добрая и светлая акция. Очень приятно, что Светлая Пасха помогает нам быть добрее и протягивать руку помощи друг другу. Наша семья бесконечно рада такому мероприятию, которое поможет Стёпе обрести здоровое сердечко», — говорит Алина, мама Стёпы.
Узнать полную историю, помочь малышу, а также принять участие в акции можно на странице Фонда — здесь.