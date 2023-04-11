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    Глава СК предложил внедрить серьезный налог за использование трудовых мигрантов

    2013
    17 комментариев

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом глава ведомства заявил в интервью «Интерфаксу», опубликованном 11 апреля.

    «Необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — сказал он.

    Также Бастрыкин считает, что для снижения социальной напряженности нужно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами РФ.

    Кроме того, глава СК считает, что нужно внедрить вахтовый метод по использованию российской рабочей силы. По его мнению, нужен механизм перемещения граждан РФ из регионов с низким экономическим развитием туда, где нужны работники.

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    Комментарии 17

    Гость11 Апр 2023 в 13:56
    Тут некоторые хотят чтобы бы Россия раком стояла и любой её имел как хочет?. А её граждане радовались этому. Напряженностью пугают в СНГ. А в России напряженность не считается?
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