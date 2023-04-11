В Кремле объяснили, что изменения в воинском учете нужны не для мобилизации: новости СВО за 11 апреля

По словам Дмитрия Пескова, система воинского учета нуждается в модернизации Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 апреля.



В ЕС заявили, что воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) заявило, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

— В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год), — говорится в сообщении. Организация пишет, что количество перелетов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось, так как приходится перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны.



После начала СВО западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла такие же меры и запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады. Госдума приняла закон о сокращении срока признания участников СВО пропавшими и погибшими Госдума приняла законопроекты, сокращающие сроки признания без вести пропавшими и погибшими участников спецоперации. Документы были внесены на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. При рассмотрении инициативы в первом чтении была принята норма о том, что на участвующих в СВО и проживающих в зоне военных действий людей не будет распространяться положение, согласно которому для объявления человека без вести пропавшим должно пройти два года с момента окончания военных действий. Во втором чтении перечень был дополнен лицами, на которых будет распространяться законопроект.

На кого будет распространяться: мобилизованные;

добровольцы;

военнослужащие;

люди, проживающие в зоне спецоперации;

лица, заключившие контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС РФ;

сотрудники правоохранительных органов;

временно находившиеся на территории СВО граждане.

Признать гражданина без вести пропавшим будет возможно, если в течение шести месяцев командир воинской части или другое уполномоченное должностное лицо не представит сведения о нахождении человека членам его семьи. Если человек пропал без вести в условиях, угрожавших жизни, и в течение шести месяцев с момента возникновения таких обстоятельств нет сведений о месте его пребывания, он может быть по заявлению заинтересованных лиц объявлен умершим. Также, если человека признали пропавшим и с момента вступления этого решения в законную силу прошло три месяца, по заявлению он может быть признан умершим.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования. Его положения будут применяться к случаям, возникшим с 24 февраля 2022 года. Региональные отделения фонда поддержки участников СВО начнут работать с 1 июня Отделения фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в регионах начнут работу с 1 июня, сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

— Сейчас регионы активно включились в эту работу, и в каждом субъекте федерации будут созданы региональные отделения фонда, которые начнут свою работу с 1 июня. Будут работать социальные координаторы, персонально сопровождающие ветеранов и семьи погибших бойцов, — рассказала Цивилева на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.

Цивилева добавила, что ветераны СВО должны быть защищены в своих правах и иметь возможность решать свои проблемы своевременно.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи участникам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.



В Кремле объяснили, что поправки в закон о воинской службе нужны для модернизации системы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, который сегодня приняли в Госдуме. Теперь повестки призывникам начнут рассылать через «Госуслуги». По словам Пескова, стране нужна модернизация и цифровизация военного учета, поэтому россиянам надо «набраться терпения».



— Эта система должна идти в ногу с требованиями времени, — объяснил Песков. — Но речи о новой волне мобилизации нет. Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом — систему надо модернизировать. Идет работа над законопроектом, и все возникающие вопросы должен прояснить парламент.

Представитель Кремля добавил, что уверен — новый законопроект не вызовет паники и волны эмиграции. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется. Мы подробно рассказывали о том, что нас ждет в новом законе о воинской службе.

Жителя Хабаровска задержали по делу о госизмене за переводы денег армии Украины ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Хабаровска, который переводил деньги ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.



В ходе расследования установлено, что подозреваемый переводил деньги ВСУ для приобретения оружия и боеприпасов. Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тысяч рублей.