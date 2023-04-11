Школьница в Петербурге пыталась скрыть от матери попытку суицида, но та оказалась внимательнее

В Красногвардейском районе решают, возбуждать ли уголовное дело после звонка местной жительницы в 112. Она сообщила о странных повреждениях у дочери.



В квартиру на Муринской дороге чрезвычайные службы вызвали накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 апреля.



Мать, по предварительной информации, сообщила, что на теле 13-летней дочери телесные повреждения. Выяснилось, что якобы около полуночи девочка пыталась навредить себе, но, по счастью, попытку свою до финала не довела.

