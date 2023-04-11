На Сахалине задержали мужчину по подозрению в госизмене

На Сахалине задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене. Как утверждает 11 апреля пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, передает ТАСС, он собирался выехать на Украину и принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

«Задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении управления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 30; статье 275 («Государственная измена») УК РФ.