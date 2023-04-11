    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    766мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.74eur89.17

    На Сахалине задержали мужчину по подозрению в госизмене

    2669
    19 комментариев

    На Сахалине задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене. Как утверждает 11 апреля пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ, передает ТАСС, он собирался выехать на Украину и принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

    «Задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении управления.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 30; статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

    Пограничное управление ФСБ уточняет, что гражданин России хотел уехать на Украину через территорию третьей страны.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосизменаСахалинФСБ
    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close