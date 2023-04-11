Из-за снижения активности на вторичном рынке 45 % квартир в новостройках Москвы не распроданы

Доля нераспроданных лотов на первичном рынке выросла на 10 % по сравнению с весной прошлого года и достигла 45 %. По данным аналитиков ГК «А101», это напрямую связано с ситуацией на вторичном рынке.

Например, в столичном регионе до 30 % покупателей квартир на первичном рынке приобретали их на деньги, вырученные от продажи своей старой квартиры. Однако сейчас из-за ситуации на вторичном рынке жилья к такому способу прибегают реже. В Петербурге же после сдачи дома нераспроданными остаются около 11 % квартир.



— На вторичном рынке ставки по ипотеке в среднем составляют 10–12 %, отсутствует господдержка, и в силу этого активность нельзя назвать высокой, — отметил руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК «А101» Анатолий Клинков. — Там сформирован «рынок покупателя», размер дисконта может достигать 10–15 %. И при этом срок экспонирования все равно может достигать одного года и дольше. В результате часть продавцов соглашается на еще больший дисконт, но в основном люди предпочитают снять квартиру с продажи и подождать изменения ситуации.



Но, как считает Анатолий Клинков, ситуацию можно изменить — девелоперы могли бы стать активными игроками на вторичном рынке, стимулируя его и расширяя собственную воронку продаж. Для этого нужно создать определенные механизмы.

— Банки могли бы кредитовать девелоперов под покупку вторичного жилья по модели трейд-ин, — пояснил эксперт. — После выкупа старой квартиры клиент выбирает новую в одном из проектов девелопера, а старую квартиру девелопер в дальнейшем сможет реализовать после отделки и при необходимости — юридической очистки. Создание такого механизма будет юридически непросто, но он позволит многим девелоперам самостоятельно стимулировать продажи на вторичном рынке.

