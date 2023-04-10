«Ну, типа ограбление». Преступник, обученный новостями про заготовленные куклы, унес с собой 40 тысяч рублей

Незнакомец унес с собой пачку купюр из микрофинансовой организации в Выборгском районе Петербурга. Этому предшествовал спокойный, почти будничный диалог с работницей.



Как стало известно «Фонтанке», мужчина в медицинской маске, кепке, очках и робе песочного цвета заявился в помещение на улице Есенина, 32 вечером 10 апреля. Находившейся внутри женщине он якобы заявил: «Денежки. Денежки все». Позже объяснил, что происходит «ну, типа ограбление».