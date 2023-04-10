«Ну, типа ограбление». Преступник, обученный новостями про заготовленные куклы, унес с собой 40 тысяч рублей

«Фонтанка.ру»
Незнакомец унес с собой пачку купюр из микрофинансовой организации в Выборгском районе Петербурга. Этому предшествовал спокойный, почти будничный диалог с работницей.
Как стало известно «Фонтанке», мужчина в медицинской маске, кепке, очках и робе песочного цвета заявился в помещение на
Когда работница начала вытаскивать деньги, он предупредил: «Только без куклы». Скорее всего, злоумышленник говорил о специальном датчике тревоги в виде банковской упаковки. Он применяется как тревожная сигнализация при нападении. Второй вариант проще: речь могла идти о пачках фальшивых купюр, которые в микрофинансовых организациях специально кладут вместо выручки, чтобы их можно было спокойно отдать грабителям.
Получив деньги, мужчина скрылся. Предположительно, с собой у него был пистолет.