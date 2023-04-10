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    «Ну, типа ограбление». Преступник, обученный новостями про заготовленные куклы, унес с собой 40 тысяч рублей

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    9 комментариев

    «Фонтанка.ру»

    Незнакомец унес с собой пачку купюр из микрофинансовой организации в Выборгском районе Петербурга. Этому предшествовал спокойный, почти будничный диалог с работницей.

    Как стало известно «Фонтанке», мужчина в медицинской маске, кепке, очках и робе песочного цвета заявился в помещение на улице Есенина, 32 вечером 10 апреля. Находившейся внутри женщине он якобы заявил: «Денежки. Денежки все». Позже объяснил, что происходит «ну, типа ограбление».

    Когда работница начала вытаскивать деньги, он предупредил: «Только без куклы». Скорее всего, злоумышленник говорил о специальном датчике тревоги в виде банковской упаковки. Он применяется как тревожная сигнализация при нападении. Второй вариант проще: речь могла идти о пачках фальшивых купюр, которые в микрофинансовых организациях специально кладут вместо выручки, чтобы их можно было спокойно отдать грабителям.

    Получив деньги, мужчина скрылся. Предположительно, с собой у него был пистолет.

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    Комментарии 9

    Свободу Лёхе!11 Апр 2023 в 01:00
    Без видео - сложнее, но, всё равно, больше чем на 5 стопок это Дело не тянет, Фрейд тут помогает: «ну, типа ограбление»! Ага(!)), если "типа ограбление", значит.. - не ограбление! Какова же цель?! Да и, на самом деле, грабить с пистолетом на 40 тыс. рублей - так себе перспектива "присесть"..) - Версия? - Господи, кто-то желает покошмарить Город! ) - Кто бы это мог быть? - Ну, наверное, тот кто его как бы захватил! - Почему - "как бы"? - Потому что.. - захватчик не уверен и, постоянно надо как-то прощупывать обитателей Города! - На тему Страха? - Да. - Боишься? - Нет, изучаю противника..) - Если ещё выпьешь, скажешь где тебя этому обучили? - Если Ты спросишь - скажу, а так.. - много других тем интересных..) - Считаешь Преступление раскрытым? - Вполне! ) - Не рано? - Надеюсь, не про Ночь Ты? ) - А.., если Преступники не знают, что совершают Преступление но, думают, что Совершают.. - Подвиг!? - Господи, опять усложняешь задачу!) По Делам их узнаем их, а.., Дела их - отвратительны, так-то!
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