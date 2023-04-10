В Запорожской области задержали агента украинской разведки, который рассказывал о военных и гражданских объектах

В Запорожской области задержали агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости.
Мужчина передавал информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В их число вошли банки, пункты выдачи пропусков, социальные учреждения и другие места массового скопления мирных граждан.
По словам представителя правоохранительных органов, подозреваемый осознавал, что эти сведения будут использованы для совершения обстрелов и терактов.
Задержанный — гражданин России. Согласно данным источника, он прибыл в Запорожскую область по заданию агента ГУР Украины, чтобы собирать и передавать информацию о местоположении военных и гражданских объектов региона. До этого с ним связались в Telegram и предложили заполнить анкету для вступления в террористическую организацию. После одобрения кандидатуры поручили выехать в Мелитополь. За каждое выполненное задание он получал около 2,5 тысячи рублей.
Сейчас следствие проверяет мужчину на причастность к обстрелам Мелитополя, совершённым 29 марта и 2 апреля текущего года.
Источник добавил, что подозреваемый уже был условно осуждён за побои и угрозы убийством. За нарушение правил условного наказания его объявили в федеральный розыск. Уже находясь в нём, он стал участником террористической организации и «пособником её куратора — ГУР Украины».
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.