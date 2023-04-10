В Запорожской области задержали агента украинской разведки, который рассказывал о военных и гражданских объектах

В Запорожской области задержали агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости.



Мужчина передавал информацию о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В их число вошли банки, пункты выдачи пропусков, социальные учреждения и другие места массового скопления мирных граждан.

По словам представителя правоохранительных органов, подозреваемый осознавал, что эти сведения будут использованы для совершения обстрелов и терактов.