Полицейские в Ханты-Мансийске помешали сбыту почти трех килограммов наркотиков из Петербурга

На автодороге из Ханты-Мансийска в Нягань остановили машину, в багажнике которой нашли около двух килограммов наркотиков. Об этом 10 апреля сообщает «МВД Медиа».
Полицейские установили, что товар был куплен в Петербурге. Водитель,
пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по третьей части 30 и пятой части 228.1 статей УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).
Расследованием установлено, что по пути подозреваемый также оставил закладку в лесном массиве в городе Советский. Там нашли два свертка с примерно одним килограммом запрещенного. По этому факту в отношении наркокурьера возбудили еще одно уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.