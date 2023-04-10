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    Полицейские в Ханты-Мансийске помешали сбыту почти трех килограммов наркотиков из Петербурга

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    На автодороге из Ханты-Мансийска в Нягань остановили машину, в багажнике которой нашли около двух килограммов наркотиков. Об этом 10 апреля сообщает «МВД Медиа».

    Полицейские установили, что товар был куплен в Петербурге. Водитель, 50-летний ранее судимый житель Нижневартовска, планировал распространить его на территории Югры и соседнего региона.

    пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по третьей части 30 и пятой части 228.1 статей УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).

    Расследованием установлено, что по пути подозреваемый также оставил закладку в лесном массиве в городе Советский. Там нашли два свертка с примерно одним килограммом запрещенного. По этому факту в отношении наркокурьера возбудили еще одно уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.

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