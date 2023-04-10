Полицейские в Ханты-Мансийске помешали сбыту почти трех килограммов наркотиков из Петербурга

На автодороге из Ханты-Мансийска в Нягань остановили машину, в багажнике которой нашли около двух килограммов наркотиков. Об этом 10 апреля сообщает «МВД Медиа».



Полицейские установили, что товар был куплен в Петербурге. Водитель, 50-летний ранее судимый житель Нижневартовска, планировал распространить его на территории Югры и соседнего региона.