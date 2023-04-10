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    С сентября в вузах страны начнут изучать курс об основах российской государственности

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    С сентября 2023 года в вузах РФ начнут изучать курс «Основы российской государственности». Об этом 10 апреля говорится на сайте Минобрнауки.

    Известно, что в его разработке и обсуждении приняли участие три тысячи преподавателей из 562 университетов страны. По словам главы министерства Валерия Фалькова, во время подготовки было проведено семь окружных и три отраслевые конференции.

    Глава Минобрнауки подчеркнул, что внедрение модуля в современные программы высшего образования нужно, чтобы формировать у студентов осознание принадлежности к российскому обществу и развивать их «чувство гражданственности».

    «Для создания духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации», — добавил Фальков.

    Напомним, о введении этого курса в декабре 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение было подписано в январе 2023-го.

    Курс рассчитан на 72 часа, 18–20 из которых — внеаудиторная нагрузка. Он будет состоять из пяти частей: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны».

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