С сентября в вузах страны начнут изучать курс об основах российской государственности

С сентября 2023 года в вузах РФ начнут изучать курс «Основы российской государственности». Об этом 10 апреля говорится на сайте Минобрнауки.



Известно, что в его разработке и обсуждении приняли участие три тысячи преподавателей из 562 университетов страны. По словам главы министерства Валерия Фалькова, во время подготовки было проведено семь окружных и три отраслевые конференции.



Глава Минобрнауки подчеркнул, что внедрение модуля в современные программы высшего образования нужно, чтобы формировать у студентов осознание принадлежности к российскому обществу и развивать их «чувство гражданственности».

