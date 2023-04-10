«Жаркий» понедельник подарил Петербургу 8-балльные пробки

Пробки в восемь баллов образовались на дорогах Петербурга в половине седьмого вечера 10 апреля. Это на два балла больше, чем обычно в это время. В самый жаркий с начала года день водителям придется попотеть, ведь легче станет только примерно через час.

«Яндекс» фиксирует необычно плотную пробку длиной в 7,4 км на Мурманском шоссе от КАД до Народной улицы. В ней можно потерять 41 минуту, тогда как обычно участок проезжают за 10 минут.



Гигантская пробка тянется по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до КАД. В центре «багровыми» стали Невский проспект, Каменноостровский проспект, Выборгская набережная, мост Александра Невского.

