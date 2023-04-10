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    Электрички из Петербурга не торопились в Пушкин. Задержки могут быть до часа

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    Петербуржцы вечером 10 апреля жалуются на опаздывающие электрички с Витебского вокзала. Пассажирам советуют следить за объявлениями и набираться терпения.

    «Электрички с Витебского вокзала идут с опозданием, скорость электрички 20 км/ч. За 30 минут до Купчино не доехали», — рассказал один из читателей. В 18:00 он уточнил, что поезд уже набрал скорость около 70 км/ч.

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    «Вечером 10 апреля по техническим причинам произошла задержка движения пригородных поездов, следующих через участок Шушары — Царское Село. Некоторые поезда следуют с опозданием от 10 минут до 1 часа. Специалисты ОЖД делают все возможное для нормализации графика движения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД.

    Читатели сообщают «Фонтанке», что с серьезными задержками идут и электрички на Балтийском направлении. «Объявили, что в районе станции «Лигово» сломался грузовой поезд. За ним стоит электричка, я сижу в следующей за ними», – пишет читательница из поезда, который едет из Ораниенбаума.

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