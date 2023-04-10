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    Под Волгоградом задержали кладбищенского мудотряса, потревожившего покой мертвых

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    Обнаженный неадекватный мужчина, бегавший по кладбищу в Волгоградской области, привлек к себе внимание охранников погоста. Дикий дебошир «размахивал гениталиями» и пинал кресты. Об этом 10 апреля сообщает V1.RU.

    Очевидцы сообщили об увиденном в полицию. Дело было в пятницу в поселке Горьковский Советского района. Голый человек в буквальном смысле тряс своим первичным половым признаком над местами захоронений, топтал могилы и пытался испортить надгробия.

    Охрана вежливо выпроводила грешника подальше от упокоившихся и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Полиция возбудила дело об осквернении мест захоронения, но брать под стражу срамника не стали, ограничились подпиской о невыезде.

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