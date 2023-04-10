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    Огромные зеркала в Петербурге работают лишь в определённых условиях

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    8 комментариев
    Фото: Катя Стрельникова, фото из телеграм-канала «Лахта Центр»
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    Катя Стрельникова, фото из телеграм-канала «Лахта Центр»

    В Петербурге есть огромные зеркала, правда, работают они не всегда. Это, как и многое в этом городе, зависит от погоды.

    Безветренная погода, как в последние дни, нечастое явление в Петербурге. Она радует и простых горожан (для них температура воздуха ощущается более высокой), и фотографов, которые выходят на охоту за иллюзорным миром. Архитектурные шедевры отражаются в гладкой воде, как будто в глубине расположен «мир наоборот». Кадры пейзажного фотографа Кати Стрельниковой («Астро Фото Болото») показывает 10 апреля Лахта Центр в своём телеграм-канале.

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    «Скорость ветра обычно снижается в центре циклонных структур, а также при антициклонах. Идеальную водную гладь можно увидеть, если скорость ветра не превышает трех метров в секунду. Для наблюдений эффектных отражений вам потребуется ближайший водоем или река», — отмечается в сообщении.

    Фото: Катя Стрельникова, фото из телеграм-канала «Лахта Центр»

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    Лахта ЦентрЗСД
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    Комментарии 8

    Гость10 Апр 2023 в 17:12
    В продолжении: приведённые в статье фотографии - дрянь, потому что небо ушло в черноту. Такого быть не должно! Везде должны быть цвета или хотя бы градиент.

    По-хорошему нужны звёзды, но с учётом слишком яркой подсветки "вытащить" их начинающему фотографу будет ОЧЕНЬ сложно (это делается через HDR с несколькими снимками из одной точки с последующей склейкой в специальной программе и ретушью в фотошопе). Или же снимок нужно делать в т.н. "синий час" - последние 10-15 минут перед сумерками, когда небо хоть и тёмно-синее, но ещё имеет цвет.

    Собственно, только последняя серия фотоснимков имеют хоть какую-то художественную ценность, но обратите внимание насколько кривые ракурсы пришлось выбрать. Башня, которая как бы центральный объект фотосъёмки, загорожена мостом. А иначе (первые 2 серии снимков) светящаяся башня в зияющей чёрной пустоте.

    Подсветку нужно прорабатывать на этапе проектирования.
    +0−1
    Гость10 Апр 2023 в 17:01
    В статье не нашлось места чтобы написать что речь про водную поверхность.

    Для начинающих фотографов: фотосъёмке воды мешает рябь и направление падающего света относительно объектива и объекта съёмки.

    Для решения проблемы ряби используют длинную выдержку. Днём для этого потребуется затемнить объектив чтобы избежать засветки, для чего используются тёмные светофильтры. Ночью увеличение выдержки это необходимое условие красивого кадра, поэтому "играют" светочувствительностью.

    Для решения проблемы угла падающего света используют поляризационные фильтры. У них два положения (обычное и повёрнутое на 90 градусов относительно обычного в любую сторону). В одном положении вода будет зеркальной, в другом прозрачной. Также поляризационные фильтры используют для фотосъёмки витрин: в одном положении витрины как зеркало, в другом как прозрачное стекло.
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