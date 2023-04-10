Огромные зеркала в Петербурге работают лишь в определённых условиях

В Петербурге есть огромные зеркала, правда, работают они не всегда. Это, как и многое в этом городе, зависит от погоды.



Безветренная погода, как в последние дни, нечастое явление в Петербурге. Она радует и простых горожан (для них температура воздуха ощущается более высокой), и фотографов, которые выходят на охоту за иллюзорным миром. Архитектурные шедевры отражаются в гладкой воде, как будто в глубине расположен «мир наоборот». Кадры пейзажного фотографа Кати Стрельниковой («Астро Фото Болото») показывает 10 апреля Лахта Центр в своём телеграм-канале.

