Россиянина, задержанного в Армении по обвинению в дезертирстве, отпустили

Задержанного в Ереване 23-летнего россиянина, разыскиваемого в России по обвинению в дезертирстве, отпустили. Об этом 10 апреля сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

Вопрос о его выдаче Москве не рассматривается, уточнили в ведомстве.

«Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

О задержании россиянина Юрия Т. в Ереване стало известно в субботу, 8 апреля. Его доставили в отдел, затем избрали меру пресечения в виде «военного надзора».