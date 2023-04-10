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    Россиянина, задержанного в Армении по обвинению в дезертирстве, отпустили

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    Задержанного в Ереване 23-летнего россиянина, разыскиваемого в России по обвинению в дезертирстве, отпустили. Об этом 10 апреля сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

    Вопрос о его выдаче Москве не рассматривается, уточнили в ведомстве.

    «Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам», — говорится в ответе Генпрокуратуры.

    О задержании россиянина Юрия Т. в Ереване стало известно в субботу, 8 апреля. Его доставили в отдел, затем избрали меру пресечения в виде «военного надзора».

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    АрменияОбвинение в дезертирстве
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    Комментарии 3

    Гость10 Апр 2023 в 16:55
    Молодцы армяне.
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