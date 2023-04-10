Депутат Госдумы предложила платить школьникам за пятерки. Ей ответили

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова предложила платить школьникам за отличную успеваемость. С такой инициативой она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет 10 апреля РИА Новости.



Деньги она предлагает перечислять на «Пушкинскую карту», по которой школьники могут ходить в музеи, театры, кино.



Текст обращения парламентария опубликован в телеграм-канале «Кровавая барыня». Из него следует, что Скрозникова предлагает внедрить такую меру поощрения в качестве эксперимента и только для учеников старших классов.

