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    Депутат Госдумы предложила платить школьникам за пятерки. Ей ответили

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    Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова предложила платить школьникам за отличную успеваемость. С такой инициативой она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет 10 апреля РИА Новости.

    Деньги она предлагает перечислять на «Пушкинскую карту», по которой школьники могут ходить в музеи, театры, кино.

    Текст обращения парламентария опубликован в телеграм-канале «Кровавая барыня». Из него следует, что Скрозникова предлагает внедрить такую меру поощрения в качестве эксперимента и только для учеников старших классов.

    Ее коллега по Госдуме, «единоросс» Александр Хинштейн высказался об инициативе в ироничном ключе. «Сразу видно, что девушка не так давно окончила школу и, получив депутатский мандат, решила теперь воплотить свои детские мечты. Следующей ее инициативой может стать законопроект о бесплатной раздаче школьникам мороженого», — пишет парламентарий в своем телеграм-канале.

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